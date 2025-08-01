VIII международный флешмоб #ЗА_танго

23 августа в восьмой раз пройдет международный флешмоб #ЗА_танго! И в восьмой раз в нем примет активное участие Рязань!

Место — Лыбедский бульвар (у памятника Евпатию Коловрату)

Время — 18.00 Флешмоб #ЗА_танго — это традиция, это праздник, это возможность танцевать в один день вместе со всем многотысячным танго-сообществом!

В этот день по нашей планете вновь прокатится танго-волна, объединяющая тысячи увлеченных людей! В один день в десятках городов на улицах будет звучать «Одно на ВСЕХ» Танго, приглашая на танец тех, кто его любит и ценит. Этот день пройдет в едином музыкальном ритме!

Своим участием каждый из нас голосует за развитие танго, заявляет о нем, привлекает внимание общественности к этому неповторимому танцу, подтверждая его способность объединять людей, города и страны во всем мире!

С 2018 года каждый август мы танцуем «всем миром» #ЗА_ТАНГО! 23 августа мы снова все вместе будем творить танго-историю!

Приглашаем всех приятно провести время — послушать музыку, насладиться впечатлениями и, конечно же, потанцевать! Рекомендуемые цвета одежды: красный, белый, чёрный.