В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
VIII международный флешмоб #ЗА_танго
23 августа в 18:00
VIII международный флешмоб #ЗА_танго

Лыбедский бульвар

23 августа в восьмой раз пройдет международный флешмоб #ЗА_танго! И в восьмой раз в нем примет активное участие Рязань!

Место — Лыбедский бульвар (у памятника Евпатию Коловрату)

Время — 18.00 Флешмоб #ЗА_танго — это традиция, это праздник, это возможность танцевать в один день вместе со всем многотысячным танго-сообществом!

В этот день по нашей планете вновь прокатится танго-волна, объединяющая тысячи увлеченных людей! В один день в десятках городов на улицах будет звучать «Одно на ВСЕХ» Танго, приглашая на танец тех, кто его любит и ценит. Этот день пройдет в едином музыкальном ритме!

Своим участием каждый из нас голосует за развитие танго, заявляет о нем, привлекает внимание общественности к этому неповторимому танцу, подтверждая его способность объединять людей, города и страны во всем мире!

С 2018 года каждый август мы танцуем «всем миром» #ЗА_ТАНГО! 23 августа мы снова все вместе будем творить танго-историю!

Приглашаем всех приятно провести время — послушать музыку, насладиться впечатлениями и, конечно же, потанцевать! Рекомендуемые цвета одежды: красный, белый, чёрный.

Возраст
0+