Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Кино

Вес победы

Бывший чемпион возвращается на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул, но только в том случае, если он сможет уложиться в весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он приступает к незаконной программе по снижению веса с новым тренером, но побочные эффекты дают о себе знать очень скоро, чем больше он худеет, тем меньше он способен понимать, что реально, а что нет.

Режиссёр
Шон Эллис
Актёры
Джон Туртурро, Катрина Балф, Орландо Блум, Клэр Данн, Гэри Бидл, Оливер Тревена, Андонис Энтони, Мохаммед Мансарай, Эд Кир, Даниель Льюис, Джеймс Райт, Билли Херринг
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

