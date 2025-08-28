Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Ведьмина доска

В Новом Орлеане, готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы Ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена ее душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.

Режиссёр
Чак Расселл
Актёры
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Таан, Мэдисон Айсман, Антония Деспла, Аарон Домингес, Мел Джарнсон, Алекс Гравенштейн, Давид Ла Эй, Ноа Паркер, Макс Лаферрьер, Каде Ву, Меган Габрюш, Франческо Филиче
Продолж.
115 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен
Кино
Она сказала «Да!»
Кино
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Кино
Семейный призрак