Ведьмина доска

В Новом Орлеане, готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы Ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена ее душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.
- Режиссёр
- Чак Расселл
- Актёры
- Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Таан, Мэдисон Айсман, Антония Деспла, Аарон Домингес, Мел Джарнсон, Алекс Гравенштейн, Давид Ла Эй, Ноа Паркер, Макс Лаферрьер, Каде Ву, Меган Габрюш, Франческо Филиче
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов