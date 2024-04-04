Ведьма. Деревня проклятых

Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.
- Режиссёр
- Хоко Анвар
- Актёры
- Тара Басро, Арио Байю, Марисса Анита, Кристина Хаким, Асмара Эбигейл, Кики Нарендра, Африан Арис, Зидни Хаким, Фарадина Муфти, Абдуррахман Ариф
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-04-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов