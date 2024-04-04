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Ведьма. Деревня проклятых

Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.

Режиссёр
Хоко Анвар
Актёры
Тара Басро, Арио Байю, Марисса Анита, Кристина Хаким, Асмара Эбигейл, Кики Нарендра, Африан Арис, Зидни Хаким, Фарадина Муфти, Абдуррахман Ариф
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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