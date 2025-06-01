Вечер в музее

Откройте музей с другой стороны — вечером, под живую музыку и увлекательные истории!

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ|"ВЕЧЕР В РИТМЕ СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ"

18:30 — Концерт ансамбля народной музыки «Ока». Лирические композиции и зажигательные ритмы в исполнении артистов Рязанской филармонии

Экскурсии по выставке «Александр Дейнека. Певец новой жизни» — 18:15, 19:00, 19:30, 20:00. Его работы — не просто картины, а отпечаток целой эпохи: мощные фигуры рабочих, стремительные спортсмены, теплые сцены из повседневной жизни. Наши экскурсоводы помогут рассмотреть важные детали образов и расскажут историю создания знаковых работ.

Советская мечта оживет в музыке и красках — приходите за впечатлениями!

ДВОРЕЦ ОЛЕГА

Экскурсии по экспозиции «От Руси к России» (с показом диорамы) — 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15. Последний шанс увидеть легендарную экспозицию, ставшую одним из символов музея, а, возможно, и всего города — с 3 июля залы будут закрыты.

Экскурсии по территории Рязанского кремля — 18:30, 19:30, 20:00. Памятники архитектуры XV—XIX вв. еков в закатных красках особенно хороши. А наши гиды расскажут об интересных деталях и помогут расставить важные акценты.

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

19:00 — концерт «Золотая гитара России». Исполнитель — Вадим Чебанов.

Выбирайте свою площадку! Билеты лучше купить заранее — количество мест ограничено. Идеально для атмосферных фото и встреч с друзьями.