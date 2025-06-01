Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
14°
Втр, 01
15°
Срд, 02
18°
ЦБ USD 78.47 0.26 28/06
ЦБ EUR 92.28 0.62 28/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 30/06 14:45
Нал. EUR 89.81 / 90.52 30/06 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
Вчера 18:55
3 529
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 634
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 430
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Вечер в музее
3 июля в 18:00
Праздники

Вечер в музее

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

Откройте музей с другой стороны — вечером, под живую музыку и увлекательные истории!

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ|"ВЕЧЕР В РИТМЕ СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ"

18:30 — Концерт ансамбля народной музыки «Ока». Лирические композиции и зажигательные ритмы в исполнении артистов Рязанской филармонии

Экскурсии по выставке «Александр Дейнека. Певец новой жизни» — 18:15, 19:00, 19:30, 20:00. Его работы — не просто картины, а отпечаток целой эпохи: мощные фигуры рабочих, стремительные спортсмены, теплые сцены из повседневной жизни. Наши экскурсоводы помогут рассмотреть важные детали образов и расскажут историю создания знаковых работ.

Советская мечта оживет в музыке и красках — приходите за впечатлениями!

ДВОРЕЦ ОЛЕГА

Экскурсии по экспозиции «От Руси к России» (с показом диорамы) — 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15. Последний шанс увидеть легендарную экспозицию, ставшую одним из символов музея, а, возможно, и всего города — с 3 июля залы будут закрыты.

Экскурсии по территории Рязанского кремля — 18:30, 19:30, 20:00. Памятники архитектуры XV—XIX вв. еков в закатных красках особенно хороши. А наши гиды расскажут об интересных деталях и помогут расставить важные акценты.

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

19:00 — концерт «Золотая гитара России». Исполнитель — Вадим Чебанов.

Выбирайте свою площадку! Билеты лучше купить заранее — количество мест ограничено. Идеально для атмосферных фото и встреч с друзьями.

Возраст
6+