Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Вечер современной хореографии
9 ноября в 18:00
Театр

Вечер современной хореографии

Рязанский дворец молодежи

Акт 1 «Смена парадигмы»

Режиссер и хореограф: Анастасия Чайка

Участники: младший состав Театра танца Парадигм

Описание:

Куда уходит детство? Неужели оно растворяется в серых буднях? Коллектив Театра танца Парадигм отправится в глубокое самопознание, чтобы пересмотреть свое восприятие мира и изменить отношение к привычным вещам — будь то двор среди тусклых многоэтажек или унылый дождь. Возможно, яркие краски детства всегда живут в нас.

Акт 2 «АХ»

Режиссёры: Анастасия Чайка, Галина Сбродова, Мария Синегубкина, Владислав Василевич

Хореограф: Анастасия Чайка

Участники: старший состав Театра танца Парадигм

Описание: Пластическая фантазия о взаимодействии людей и их ангелов-хранителей. Посмотрим, всегда ли ангелы-хранители помогают своим подопечным, и к чему может привести их вмешательство. Взрослая сказка со счастливым концом.

Возраст
6+