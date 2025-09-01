Вечер современной хореографии

Акт 1 «Смена парадигмы»

Режиссер и хореограф: Анастасия Чайка

Участники: младший состав Театра танца Парадигм

Описание:

Куда уходит детство? Неужели оно растворяется в серых буднях? Коллектив Театра танца Парадигм отправится в глубокое самопознание, чтобы пересмотреть свое восприятие мира и изменить отношение к привычным вещам — будь то двор среди тусклых многоэтажек или унылый дождь. Возможно, яркие краски детства всегда живут в нас.

Акт 2 «АХ»

Режиссёры: Анастасия Чайка, Галина Сбродова, Мария Синегубкина, Владислав Василевич

Хореограф: Анастасия Чайка

Участники: старший состав Театра танца Парадигм

Описание: Пластическая фантазия о взаимодействии людей и их ангелов-хранителей. Посмотрим, всегда ли ангелы-хранители помогают своим подопечным, и к чему может привести их вмешательство. Взрослая сказка со счастливым концом.