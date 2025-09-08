Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 2025 13:15
1 645
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 285
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 885
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 490
11 сентября в 10:00
11 сентября в 13:00 приглашаем вас на открытие выставки «В шинельке, перешитой по фигуре…» из фондов Музея истории молодёжного движения, где представлен документальный материал о рязанских женщинах, участницах Великой Отечественной войны.

Во время Второй мировой войны СССР был единственной страной, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях, находясь на действительной службе в армии своей страны. За четыре года войны они освоили большинство военных профессий. Воевали в пехоте и кавалерии, в авиации и бронетанковых войсках, входили в состав разведывательно-диверсионных групп, взрывали вражеские эшелоны, были снайперами и пулеметчицами… Согласно статье 13 Закона «О всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 года» женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную или специальную техническую подготовку, в СССР считались военнообязанными и подлежали призыву на военную службу.

В разное время на фронтах Великой Отечественной войны сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них получили офицерские звания.

По постановлению Государственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 года, массовая мобилизация женщин была проведена 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 года. Мобилизации подлежали здоровые девушки не моложе 18 лет, при этом учитывалось образование (не ниже пяти классов), состояние здоровья, членство в комсомоле и отсутствие детей.

После обучения на краткосрочных курсах из девушек комплектовали войска ПВО, связи, внутренней охраны на автомобильных дорогах, военно-медицинской службы, военных переводчиков.

Только по призыву комсомола воинами стали 550 тысяч женщин. Из них более 300 тысяч служили в войсках.

Рязанки Елизавета Колупаева, Александра Дисветова, сестры Надежда и Александра Штейнлехнер, Мария Федюкова, Зинаида Серкова предстанут перед зрителями в своём «фронтовом обличье» и напомнят о великом подвиге поколения, столкнувшегося с самой страшной войной ХХ века.

В подготовке выставки принимали участие студенты Института истории, философии и политических наук РГУ имени С.А. Есенина.

Возраст
6+