В поисках образа

29 мая в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка, посвященная созданию и сохранению русской иконы.

Выставка икон из коллекции музея — это уникальная возможность погрузиться в мир религиозного искусства и узнать о сложном процессе реставрации одного из самых хрупких разделов собрания. Образовательный выставочный проект предлагает зрителю знакомство с иконой «изнутри»: от техники и технологии темперной живописи по левкасу до истории сохранения памятников в музейной среде. Камерная выставка продолжает постоянную экспозицию древнерусского искусства в залах музея и позволяет взглянуть на ее экспонаты иначе: глазами музейных сотрудников, реставраторов и иконописцев.

В экспозиции будут представлены памятники иконописи, происходящие из храмов Рязанской области. Обычно зритель видит бережно отреставрированные до первоначального состояния произведения, однако в этот раз наряду с восстановленными иконами в состав выставки войдут памятники, находящиеся на различных этапах реставрации. Также впервые будут экспонироваться фотографии, фиксирующие значимые этапы восстановления предметов и подлинные реставрационные паспорта памятников искусства. Перед зрителем откроется история создания и бытования икон XVI, XVII и XVIII веков из постоянной экспозиции музея. Посетители смогут увидеть, как мастера возвращают к жизни произведения, которые пережили века, сохранив свое духовное наследие.

Особенное внимание будет уделено технике и технологии создания икон, начиная от выбора материалов и заканчивая поиском художественного языка.

Прикоснуться — буквально и образно — к этапам работы над иконой зритель сможет благодаря труду современных мастеров иконописи. Баланс между традицией и новаторством, натуральными материалами и новыми технологиями позволяет и по сей день сохранять и развивать многовековую традицию православного искусства, актуальную и по сей день.