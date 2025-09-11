Ужастики. Ожившие рисунки

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.
- Режиссёр
- Сет Уорли
- Актёры
- Тони Хейл, Д'Арси Карден, Бьянка Белль, Куэ Лоренс, Калон Кокс, Джаксен Кеннер, Дженезис Роуз Браун, Ранда Ньюман, Элли МакКаллок, Надя Бенавидес
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия