Унесённые призраками

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хаяо Миядзаки
- Актёры
- Руми Хираги, Ирино Мию, Мари Нацуки, Такаси Найто, Ясуко Савагути
- Продолж.
- 125 мин.
- Премьера
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2019-01-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Аниме, Фэнтези