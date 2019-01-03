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Унесённые призраками

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Страна
Япония
Режиссёр
Хаяо Миядзаки
Актёры
Руми Хираги, Ирино Мию, Мари Нацуки, Такаси Найто, Ясуко Савагути
Продолж.
125 мин.
Премьера
2019-01-03 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Аниме, Фэнтези

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