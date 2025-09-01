Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 124
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 073
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 916
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 672
Кино

Умри, моя любовь

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

Режиссёр
Линн Рамзи
Актёры
Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолте, Сисси Спейсек, Лейкит Стэнфилд, Габриелла Роуз, Сара Линд, Дебс Говард, Филлип Форест Левицки, Виктор Зинк-мл., Люк Камиллери, Том Кэри
Продолж.
118 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия

