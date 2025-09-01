Умри, моя любовь

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.
- Режиссёр
- Линн Рамзи
- Актёры
- Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолте, Сисси Спейсек, Лейкит Стэнфилд, Габриелла Роуз, Сара Линд, Дебс Говард, Филлип Форест Левицки, Виктор Зинк-мл., Люк Камиллери, Том Кэри
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия