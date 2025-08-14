Улыбка: Новый кошмар

Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки…
- Режиссёр
- Джоанна Цанис
- Актёры
- Константина Мантелос, Адам Цехман, Кристо Фернандес, Питер МакНилл, Фуад Ахмед, Нобахар Дадуи, Мари Дам, Хейден Финкельштейн, Линн Гриффин, Рамона Милано, Мэтт Мюррей, Теннилл Ред
- Продолж.
- 83 мин.
- Премьера
-
2025-08-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов