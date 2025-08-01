В 2025 году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина и 60 лет с того момента, как улица Ряжская переименована в улицу Есенина — две эти юбилейные даты стали отправной точкой для идеи создания выставки. Современные рязанские художники могли выбрать одну из двух тем: «Сергей Есенин» как личность и символ, его время, жизнь и творчество, и «Улица Есенина», одна из самых интересных улиц города, которая вобрала в себя разные архитектурные стили и исторические напластования. Именно здесь находятся знаковые культурные и образовательные учреждения, в том числе Выставочный зал.

Эти две темы не столько ограничили художников рамками, сколько задали вектор творческого поиска, при том, что участники выставки могли свободно выбирать форму и содержание произведений. Поэтому на выставке представлены разные виды и направления современного искусства: живопись, графика, диджитал-арт, инсталляция, объекты, фотография. При этом работы некоторых авторов объединяют подтемы и мотивы: фрагментарность восприятия городской среды, эпоха, в которой жил Есенин, фигура Черного человека, гибель поэта, дихотомия городского и деревенского в его жизни и творчестве.

Среди этих произведений нет реалистичных работ: в них ярко выражены стилизация, декоративность, и даже явная сюжетная основа воспринимается как единый символический, аллегорический или мифологический образ, который может быть выражен, в том числе, примитивистски и абстрактно. Но главное отличие «Улицы Есенина» от других выставок про город или про поэта в том, что это не классическая, привычная рязанскому зрителю выставка на «есенинскую» тему: в экспозиции нет парадных видов улицы или пейзажей Константиново, хрестоматийного образа Сергея Александровича или прямых иллюстраций к его поэзии, хотя многие авторы опирались на конкретные строки.

Работы 34 современных рязанских художников, созданные специально для этой выставки, несмотря на наличие расширенных экспликаций с авторскими концепциями в экспозиции, открыты для диалога со зрителем и интерпретаций. Это 34 взгляда на жизнь и творчество, 34 художественные системы с характерными стилем и методами. Поэтому «Улица Есенина», во многом, не про улицу и не про Есенина, а про самих художников. Среди них те, кто принадлежит к официальному срезу рязанской культуры — состоят в Союзе художников, преподают в учебных заведениях — и те, кто работает в андеграундной среде и занимаются офлайн- и онлайн-искусством: лэнд-артом, диджитал-артом, стрит-артом. Многие из них известны далеко за пределами Рязани, их работы были представлены в разных музеях и на альтернативных площадках города, но впервые в таком количестве и составе художники участвуют в одном выставочном проекте.

К выставке подготовлена параллельная программа, которая включает в себя кураторские экскурсии, арт-медиации, арт-терапию, мастер-классы от художников, а также творческую прогулку по улице Есенина. В экспозиции зритель сможет ознакомиться с авторскими концепциями к каждому произведению, посмотреть видео с художниками, послушать стихотворения Сергея Есенина в исполнении Павла Ежикова.