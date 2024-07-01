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UFC Fight Night. Сэндхаген и Нурмагомедов
Кино

UFC Fight Night. Сэндхаген и Нурмагомедов

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе «Etihad Arena» в городе Абу-Даби, ОАЭ, в субботу, 3 августа. Начало основного карда запланировано на 22:00 по московскому времени.

В главном поединке вечера в легчайшем весе сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бой официально объявлен претендентским за право встретиться с победителем поединка Шон О`Мэлли против Мераба Двалишвили.

Нурмагомедов и Сэндхаген должны были встретиться в очном поединке в августе 2023 года в главном событии турнира UFC on ESPN 50. В итоге этот бой не состоялся, так как россиянин был вынужден сняться из-за травмы плеча.

В марте Нурмагомедов одержал пятую подряд победу в UFC. На UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе он выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана единогласным решением судей. Перед этим Умар провел бой в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217, победив бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Возраст
18+

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