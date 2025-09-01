Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 367
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 550
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 351
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 052
Кино

Ты не один

Это история 14-летнего подростка, который, сбежав из детского дома, отправляется за своей мечтой в пионерский лагерь, о котором узнал из телевизора. Инкогнито попав в лагерь, главный герой по имени Иван впоследствии рождает целый медиаорганизм внутри уже укоренившейся системы, без которого не сможет существовать внутренний порядок. А количество подписчиков Ивана таково, что к нему прислушиваются государственные служащие, отвечающие за общественное мнение. Иван создает целую империю новостей, которые говорят только правду, но сам он не догадывается, что является наследником огромной медиакорпорации на которую претендуют, как ему казалось, очень близкие ему люди.

Режиссёр
Юрий Артемьев, Дмитрий Белосохов, Давид Астермун
Актёры
Иван Протасов, Анна-Мария Рямбова, Эльмира Погосян, Максим Малый, Филипп Балабанов
Продолж.
75 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Драма

