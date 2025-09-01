Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 927
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 756
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 759
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 019
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Творчество без рук. Евгений Коробских-Кудашов
9 октября в 09:00
Выставки

Творчество без рук. Евгений Коробских-Кудашов

Библиотека им. М. Горького

8 октября в 12.00 приглашаем всех любителей прекрасного в Гербовый зал на открытие выставки картин Евгения Коробских-Кудашова «Творчество без рук». Выставка организована Рязанской областной библиотекой имени Горького совместно с Благотворительным фондом «Спасибо маме за жизнь».

Художник без рук Евгений Коробских-Кудашов — человек, который своим примером доказывает, что из самых сложных ситуаций можно выйти сильнее, научиться новому и вдохновить других. В 2017 году Евгений в результате аварии лишился кистей рук, возможности ходить. Евгений научился рисовать, держа кисточку зубами. Сначала едва получались раскраски, со временем стали рождаться удивительные картины, показывающие мысли и стремления автора.

Свою творческую деятельность Евгений начал в 2018 году, через год стал членом Тольяттинского творческого союза художников «Солярис». Художник мастерски отображает красоту окружающего мира — рассветы и закаты, радуги и росы — напоминая всем о том, как важно останавливаться и замечать эту красоту в повседневной жизни. Работы Евгения Коробских-Кудашова уже нашли отклик у зрителей и ценителей искусства. Его картины хранятся как в Музее истории современного искусства в Москве, так и в частных коллекциях по всему миру.

Евгений Викторович Коробских-Кудашов занимается общественной деятельностью и совершает благотворительные поездки в детские дома, обучая детей рисованию, развивая любовь к изобразительному искусству. На регулярной основе организовывает поездки и посещает социальные приюты для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, встречается с ветеранами СВО, получившими травмы различной степени тяжести.

Активная творческая и общественная деятельность Евгения Коробских-Кудашова является свидетельством силы духа и безграничных возможностей человека. Для многих он стал ярким примером того, что даже в тяжелых обстоятельствах можно не только найти свой путь, но и помогать другим людям.

