Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата ее возлюбленного Лина становится жертвой смертельной охоты. Сможет ли хрупкая девушка противостоять вооруженным головорезам и выжить в диких, безжалостных карельских лесах?
- Режиссёр
- Михаил Паник
- Актёры
- Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Эротический фильм