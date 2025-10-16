Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата ее возлюбленного Лина становится жертвой смертельной охоты. Сможет ли хрупкая девушка противостоять вооруженным головорезам и выжить в диких, безжалостных карельских лесах?