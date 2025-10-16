Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Трофей
Кино

Трофей

«Формула Кино»

17:05
17:30
20:00
23:55

Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата ее возлюбленного Лина становится жертвой смертельной охоты. Сможет ли хрупкая девушка противостоять вооруженным головорезам и выжить в диких, безжалостных карельских лесах?

Режиссёр
Михаил Паник
Актёры
Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин
Продолж.
84 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Эротический фильм

