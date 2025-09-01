Трое в парке, не считая собаки

Любимцы публики разыгрывают историю знакомства Ральфа и Кэрол. Ему за 80, ей за 70. Они встречаются в парке, где выгуливают собак. Он спросил — она не ответила, он пошутил — она не засмеялась. Так и познакомились… Есть в истории и тот самый «третий лишний», и это вовсе не пёс Персик, а сестра Ральфа, которая приехала заботиться о нём. Она мешает дружбе брата с Кэрол. Но поведётся ли пара на её интриги? Выстоит? В истории знакомства немолодых людей фраза за фразой обнажаются их непростые судьбы, жизнь, полная компромиссов, не сбывшихся надежд и не исполненных желаний.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 мин без антракта

Режиссёр Леонид Трушкин

В ролях: Геннадий Хазанов, Ольга Остроумова, Марина Иванова.