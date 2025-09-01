Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Трое в парке, не считая собаки
27 сентября в 18:00
Театр

Трое в парке, не считая собаки

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Любимцы публики разыгрывают историю знакомства Ральфа и Кэрол. Ему за 80, ей за 70. Они встречаются в парке, где выгуливают собак. Он спросил — она не ответила, он пошутил — она не засмеялась. Так и познакомились… Есть в истории и тот самый «третий лишний», и это вовсе не пёс Персик, а сестра Ральфа, которая приехала заботиться о нём. Она мешает дружбе брата с Кэрол. Но поведётся ли пара на её интриги? Выстоит? В истории знакомства немолодых людей фраза за фразой обнажаются их непростые судьбы, жизнь, полная компромиссов, не сбывшихся надежд и не исполненных желаний.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 мин без антракта

Режиссёр Леонид Трушкин

В ролях: Геннадий Хазанов, Ольга Остроумова, Марина Иванова.

16+