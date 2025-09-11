Рязань
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 371
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 055
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 713
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 178
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Три свадьбы и один побег

Село Хуап, Абхазия. Амра, известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей ее жизни — стать актрисой, а мечта ее матери Нуцы — поскорее удачно выдать двух ее старших сестер замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос. Разговоров о поступлении на актерский быть не может, поскольку Нуца считает всех актрис недостойными. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество старших сестер или бежать из родного дома.

Режиссёр
Кирилл Логинов
Актёры
Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Сослан Фидаров, Арина Желаева, Юлия Волкова, Галина Денисенко, Алексей Золотовицкий, Вера Соловьева, Елена Мелентьева
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

