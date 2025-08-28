Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Три принцессы
Кино

Три принцессы

У одного короля было три дочери. София была очень умной, Леона сражалась, как львица, а Флора слыла первой красавицей. Однажды они узнали, что правительница соседнего королевства строит козни против их отца, и отправились в таинственный подземный мир, чтобы принести оттуда волшебный Сияющий камень и с его помощью спасти своего короля. Отважным принцессам предстоят трудные испытания, встречи со сказочными существами и схватки со злодеями.

Режиссёр
Томаш Павличек
Актёры
Жозефина Маркова, Сара Чернохова, Доротка Слайерова, Йозеф Троян, Клара Мелишкова, Михал Истеник, Войтех Вондрачек, Сирил Добри, Мартин Пехлат, Кароль Калик, Анна Шишкова
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

