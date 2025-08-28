Три принцессы

У одного короля было три дочери. София была очень умной, Леона сражалась, как львица, а Флора слыла первой красавицей. Однажды они узнали, что правительница соседнего королевства строит козни против их отца, и отправились в таинственный подземный мир, чтобы принести оттуда волшебный Сияющий камень и с его помощью спасти своего короля. Отважным принцессам предстоят трудные испытания, встречи со сказочными существами и схватки со злодеями.
- Режиссёр
- Томаш Павличек
- Актёры
- Жозефина Маркова, Сара Чернохова, Доротка Слайерова, Йозеф Троян, Клара Мелишкова, Михал Истеник, Войтех Вондрачек, Сирил Добри, Мартин Пехлат, Кароль Калик, Анна Шишкова
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези