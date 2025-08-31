Третья лишняя

После одного страстного вечера Коннор никак не может смириться с тем, что они с Оливией просто друзья. Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни. Романтическая фантазия на троих неожиданно для всех заканчивается двумя беременностями. Теперь Коннору надо действовать в два раза активнее, не терять чувство юмора и разрешить ситуацию так, чтобы все остались довольны.
- Режиссёр
- Чад Хартиган
- Актёры
- Зои Дойч, Джона Хауэр-Кинг, Руби Крус, Джабуки Янг-Уайт, Джош Сегарра, Роберт Лонгстрит, Арден Майрин, Кристин Слайсман, Аллан МакЛеод, Джулия Суини, Томми До
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия