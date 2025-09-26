Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Травиата
Кино

Травиата

Великолепие нестареющей оперной классики от маэстро итальянского кинематографа. Дзеффирелли не пожалел средств на роскошные исторические декорации, чтобы чувственно и элегантно воссоздать историю счастья и падения Виолетты Валери.

Непревзойденное музыкальное качество постановки гарантируют ведущие музыканты мира: оркестр Метрополитен-оперы, дирижер Джеймс Ливайн, певцы Тереза ​​Стратас и Пласидо Доминго. В роли Виолетты Тереза ​​Стратас находит удивительно точный баланс между эмоциональным величием и физической слабостью. Со всей страстью воплощает Альфреда Жермона и Пласидо Доминго со своим трогательно-лирическим тембром и магнетическим актерским мастерством. В постановке заняты и звезды Большого театра — Екатерина Максимова и Владимир Васильев в роли испанских танцоров на балу.

Париж, около 1850 г. Больную чахоткой куртизанку Виолетту Валери полюбил юный Альфред, но Виолетта боится полностью посвятить себя ему. После нескольких месяцев совместной жизни к ней является отец Альфреда, Жорж Жермон, и просит Виолетту разорвать скандальную связь, угрожающую браку его дочери. Виолетта неохотно соглашается. После ее отъезда Альфред находит письмо с сообщением, что им необходимо расстаться. Альфред отправляется на бал, который устраивает Флора, подруга Виолетты, и видит там свою возлюбленную в обществе бывшего воздыхателя, барона Дюфоля. Взбешенный Альфред швыряет ей в лицо деньги в знак того, что полностью расплатился с ней. Через несколько недель болезнь Виолетты обостряется. Жермон в письме к ней сообщает, что рассказал сыну о принесенной ею жертве. Альфред спешит к любимой и умоляет о прощении. Виолетта последним усилием встает на ноги, но умирает на руках у Альфреда.

Страна
Италия
Режиссёр
Франко Дзеффирелли
Актёры
Тереза Стратас, Пласидо Доминго, Корнелл МакНил, Аллан Монк, Аксель Галь, Пина Чеи, Маурицио Барбачини, Роберт Соммер, Ричард Онето, Ренато Честье
Продолж.
106 мин.
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, Драма

