Великолепие нестареющей оперной классики от маэстро итальянского кинематографа. Дзеффирелли не пожалел средств на роскошные исторические декорации, чтобы чувственно и элегантно воссоздать историю счастья и падения Виолетты Валери.

Непревзойденное музыкальное качество постановки гарантируют ведущие музыканты мира: оркестр Метрополитен-оперы, дирижер Джеймс Ливайн, певцы Тереза ​​Стратас и Пласидо Доминго. В роли Виолетты Тереза ​​Стратас находит удивительно точный баланс между эмоциональным величием и физической слабостью. Со всей страстью воплощает Альфреда Жермона и Пласидо Доминго со своим трогательно-лирическим тембром и магнетическим актерским мастерством. В постановке заняты и звезды Большого театра — Екатерина Максимова и Владимир Васильев в роли испанских танцоров на балу.

Париж, около 1850 г. Больную чахоткой куртизанку Виолетту Валери полюбил юный Альфред, но Виолетта боится полностью посвятить себя ему. После нескольких месяцев совместной жизни к ней является отец Альфреда, Жорж Жермон, и просит Виолетту разорвать скандальную связь, угрожающую браку его дочери. Виолетта неохотно соглашается. После ее отъезда Альфред находит письмо с сообщением, что им необходимо расстаться. Альфред отправляется на бал, который устраивает Флора, подруга Виолетты, и видит там свою возлюбленную в обществе бывшего воздыхателя, барона Дюфоля. Взбешенный Альфред швыряет ей в лицо деньги в знак того, что полностью расплатился с ней. Через несколько недель болезнь Виолетты обостряется. Жермон в письме к ней сообщает, что рассказал сыну о принесенной ею жертве. Альфред спешит к любимой и умоляет о прощении. Виолетта последним усилием встает на ноги, но умирает на руках у Альфреда.