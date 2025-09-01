Торговцы резиной

В новой работе Петра Шерешевского также остро и беспощадно с присущим и автору и режиссёру юмором препарируется тема зависимости от собственных заблуждений. Как устроить свою жизнь, если взамен ожидаемого наследства получаешь десять тысяч упаковок резиновых изделий, и ничего больше? Как выйти замуж, если жених готов делить с тобой горести и радости, но не счёт в банке? Как в принципе стать счастливым, если… Вряд ли пьеса блистательного израильского комедиографа Ханоха Левина даст ответы на эти вопросы. Но возможность посмеяться над проблемами трёх его экстравагантных героев появится точно. Посмеяться, а потом посочувствовать. Ведь для Игоря Верника, Полины Кутеповой и Виталия Коваленко встреча с их очаровательными персонажами — это в том числе и возможность рассказать, сколь прекрасен каждый человек, стремящийся к счастью. Даже если он кажется нелепым и неуклюжим.