Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Торговцы резиной
21 января 2026 в 19:00
Театр

Торговцы резиной

Концертный зал Рязанской областной филармонии

В новой работе Петра Шерешевского также остро и беспощадно с присущим и автору и режиссёру юмором препарируется тема зависимости от собственных заблуждений. Как устроить свою жизнь, если взамен ожидаемого наследства получаешь десять тысяч упаковок резиновых изделий, и ничего больше? Как выйти замуж, если жених готов делить с тобой горести и радости, но не счёт в банке? Как в принципе стать счастливым, если… Вряд ли пьеса блистательного израильского комедиографа Ханоха Левина даст ответы на эти вопросы. Но возможность посмеяться над проблемами трёх его экстравагантных героев появится точно. Посмеяться, а потом посочувствовать. Ведь для Игоря Верника, Полины Кутеповой и Виталия Коваленко встреча с их очаровательными персонажами — это в том числе и возможность рассказать, сколь прекрасен каждый человек, стремящийся к счастью. Даже если он кажется нелепым и неуклюжим.

Режиссёр
Петр Шерешевский
Актёры
Игорь Верник, Полина Кутепова, Виталий Коваленко
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Премьера