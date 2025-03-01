Точка опоры

Реальная история переоценки ценностей успешного художника, смотрящего на людей свысока, попавшего в ситуацию, найти выход из которой сможет только по-настоящему мужественный человек.
- Режиссёр
- Александр Андреев
- Актёры
- Гела Месхи, Илья Борисов, Артем Быстров, Евгения Симонова, Юлия Шубарева, Мария Лопатина, Полина Маликова, Васса Бокова, Светлана Щедрина, Кирилл Полухин, Александр Куликов, Павел Маслаков, Андрей Кузнецов, Андрей Шимко, Анна Лапина, Таисия Котова
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама