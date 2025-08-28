Рязань
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Кино

Тимур и его команда

Наши дни. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Северной столицы в приграничный поселок Белгородской области, чтобы успеть увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и его командой, тоже подростками-волонтерами, которые не только помогают Жене увидеться с ее братом-танкистом, попутно помогая российским силовикам в ликвидации вражеской ДРГ, но и полностью меняют ее представление о жизни. И как это бывает, личные отношения Жени и «Тимура» выходят за рамки «просто дружбы».

Режиссёр
Андрей Семенов
Актёры
Алексей Онежен, Майвл, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Денис Майданов, Александр Дьяченко, Алина Ланина, Михаил Грищенко, Никита Буреев, Владимир Сериков, Егор Владимиров, Кирилл Соляник, Денис Яковлев, Назар Денисов, Александра Живова, Олег Карин
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

