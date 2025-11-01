Тихая ночь, смертельная ночь

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.
- Режиссёр
- Майк П.Нельсон
- Актёры
- Роэн Кэмпбелл, Руби Модин, Дэвид Лоренс Браун, Марк Эчесон, Шэрон Бейджер, Дэвид Томлинсон, Эрик Атавале, Тони Реймер, Рик Скин, Айла Веро
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов