Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
592
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 959
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 282
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 608
Все публикации →
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Кино

TheatreHD: Зальцбург. Идиот

Красота спасет мир. Достоевский в постановке Варликовского — самый громкий хит Зальцбургского фестиваля-2024.

Адаптация Достоевского для музыкального театра — задача непростая, но режиссеру Кшиштофу Варликовскому с его необычайным вниманием к деталям и захватывающим дух талантом к использованию сложного пространства удалось объединить на сцене Фельзенрайтшуле эмоциональный накал и пленительную ясность. Композитор Мечислав Вайнберг изобразил персонажей, полных человечности, каждого из которых преследуют личные призраки. Сквозь бурлескные мотивы и лирические пассажи, остинато, громовые кульминации, звон колоколов и народные песни в партитуре слышно мучительное сострадание князя Мышкина к людям и чувствуется неумолимое насилие, лежащее в основе порочного общества. Апофеоз оркестровой драмы под мастерским руководством Мирги Гражините-Тилы — эпилептический припадок князя, потребовавший непревзойденной виртуозности от Венской филармонии и от Богдана Волкова, играющего на уровне высочайшего драматического театра. Идеальный ансамбль главному герою составили Владислав Сулимский и Аушрине Стундите, окончательно утвердив за «Идиотом» статус главной сенсации Зальцбургского фестиваля-2024.

Последняя опера Вайнберга, основанная на одноименном романе Достоевского, концентрирует сюжет, не теряя при этом психологической глубины. Князь Мышкин, психически нездоровый, но добрый и искренний человек, в поезде знакомится с купцом Рогожиным. Так начинается история о зависимости, безумии и убийстве. Опера «Идиот», написанная в 1986—1989 годах и вновь открытая в последнее десятилетие, представляет Вайнберга как равного Шостаковичу композитора. На Зальцбургском фестивале за оперную адаптацию великого романа отвечают режиссер Кшиштоф Варликовский и дирижёер Мирга Гражините-Тила. Превосходный ансамбль солистов обеспечивает высокий музыкальный уровень постановки. «Выразительный лирический тенор [Богдан Волков] нежно звучит в пиано и все же умудряется успешно справляться со всеми оркестровыми бурями» (BR Klassik).

Режиссёр
Кшиштоф Варликовский, Мирга Гражините-Тила
Актёры
Богдан Волков, Аушрине Стундите, Владислав Сулимский, Ксения Пушкарц Томас, Юрий Самойлов
Продолж.
206 мин.
Премьера
1 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера

