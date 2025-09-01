TheatreHD: Зальцбург. Идиот

Красота спасет мир. Достоевский в постановке Варликовского — самый громкий хит Зальцбургского фестиваля-2024.

Адаптация Достоевского для музыкального театра — задача непростая, но режиссеру Кшиштофу Варликовскому с его необычайным вниманием к деталям и захватывающим дух талантом к использованию сложного пространства удалось объединить на сцене Фельзенрайтшуле эмоциональный накал и пленительную ясность. Композитор Мечислав Вайнберг изобразил персонажей, полных человечности, каждого из которых преследуют личные призраки. Сквозь бурлескные мотивы и лирические пассажи, остинато, громовые кульминации, звон колоколов и народные песни в партитуре слышно мучительное сострадание князя Мышкина к людям и чувствуется неумолимое насилие, лежащее в основе порочного общества. Апофеоз оркестровой драмы под мастерским руководством Мирги Гражините-Тилы — эпилептический припадок князя, потребовавший непревзойденной виртуозности от Венской филармонии и от Богдана Волкова, играющего на уровне высочайшего драматического театра. Идеальный ансамбль главному герою составили Владислав Сулимский и Аушрине Стундите, окончательно утвердив за «Идиотом» статус главной сенсации Зальцбургского фестиваля-2024.

Последняя опера Вайнберга, основанная на одноименном романе Достоевского, концентрирует сюжет, не теряя при этом психологической глубины. Князь Мышкин, психически нездоровый, но добрый и искренний человек, в поезде знакомится с купцом Рогожиным. Так начинается история о зависимости, безумии и убийстве. Опера «Идиот», написанная в 1986—1989 годах и вновь открытая в последнее десятилетие, представляет Вайнберга как равного Шостаковичу композитора. На Зальцбургском фестивале за оперную адаптацию великого романа отвечают режиссер Кшиштоф Варликовский и дирижёер Мирга Гражините-Тила. Превосходный ансамбль солистов обеспечивает высокий музыкальный уровень постановки. «Выразительный лирический тенор [Богдан Волков] нежно звучит в пиано и все же умудряется успешно справляться со всеми оркестровыми бурями» (BR Klassik).