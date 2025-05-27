Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 352
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 409
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 725
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 217
Все спецпроекты →
Кино

TheatreHD: Венская опера. Времена года

Время жизни, как и время года, надо благодарно принимать: балет Мартина Шлепфера на музыку оратории Гайдна Балет «Времена года» на сцене Венской оперы поставлен на музыку и по мотивам великого произведения Йозефа Гайдна — монументальной светской оратории, посвященной циклам в жизни природы и людей. Гайдн проиллюстрировал своей музыкой поэму Джеймса Томсона, а Мартин Шлепфер проиллюстрировал танцем музыку Гайдна. Получилось красиво и элегантно. Местами задумчиво, местами остроумно, а местами драматично — и очень поучительно. Людям полезно иногда вспоминать, что они, при всех амбициях и достижениях, — часть природы и иногда безнадежно зависимы от нее. Размышляя о смене времен года и следуя контрастам музыки, Мартин Шлепфер изящно микширует классику и современный танец и объясняется в любви окружающему нас миру. Йозеф Гайдн написал свою светскую ораторию «Времена года» на либретто барона Готфрид ван Свитена. В основе этого либретто — поэма британца Джеймса Томсона, который в свою очередь опирался во многом на поэму Джона Мильтона «Потерянный рай». Балет «Времена года» Мартина Шлепфера на сцене Венской оперы продолжает эту перекличку и вновь возвращает зрителя к размышлениям о том, что жизнь человека так или иначе связана с природой. Это произведение, впитавшее в себя огромный пласт европейской культуры, стало, возможно, главным в творчестве Шлепфера: хореограф работал над «Временами года» 25 лет, черпая вдохновение и мудрость в великой музыке Гайдна. Ее сила и лиричность дают импульс артистам — танцующим и поющим — и оркестру, создавая единый ансамбль. За весной приходит лето, за осенью — зима, а люди расцветают и увядают, как и природа. Все в этом мире тленно, но пока есть жизнь — есть любовь, дружба, есть радость созерцания, надежда и отчаяние, жар и холод, праздник урожая и первые цветы. Есть красота — не только природы, но музыки, пения и танца.

Режиссёр
Мартин Шлепфер, Анна Геттель
Продолж.
149 мин.
Премьера
2025-05-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

