ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 18:15
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 18:15
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Все спецпроекты →
Кино

TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики

Документальный фильм о революционном пути дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna. Этот документальный фильм 2016 года — редкая возможность увидеть, как Теодор Курентзис и musicAeterna работали над легендарной записью оперы Моцарта «Дон Жуан», получившей множество престижных наград. Долгосрочное сотрудничество компании-мейджора Sony Classical с российским коллективом само по себе уникально. Контракт на запись сразу трех самых известных опер Моцарта в исторически информированном исполнении в Пермском оперном театре — явление, выходящее из ряда вон. Решение дирижера перезаписать всю партитуру «Дон Жуана» заново и согласие звукозаписывающей компании на это — невероятное событие в сфере музыкального бизнеса. Но оно произошло. Как и почему — исследует режиссер Кристиан Бергер. Его фильм — это поэтичное, медитативное и вдумчивое наблюдение за процессом создания одной из самых значительных работ musicAeterna «пермского периода», а также биографический портрет дирижера-бунтаря и его оркестра: сообщества соратников и единомышленников, совершающих революцию в мире музыки. Пока весь мир считает, что Пермь — это где-то там, где заканчивается Европа, дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna меняют мир классической музыки и превращают уральский промышленный город в один из крупнейших культурных центров России и Европы. Фильм Кристиана Бергера сочетает высокие журналистские стандарты с интригующим подходом к миру классической музыки и артистам. Документалист заглядывает за кулисы творческого процесса и увенчивает всю конструкцию бессмертной музыкой Моцарта.

Режиссёр
Кристиан Бергер
Продолж.
53 мин.
Премьера
2025-10-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Короткометражка, Документальны

