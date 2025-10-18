TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики

Документальный фильм о революционном пути дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna. Этот документальный фильм 2016 года — редкая возможность увидеть, как Теодор Курентзис и musicAeterna работали над легендарной записью оперы Моцарта «Дон Жуан», получившей множество престижных наград. Долгосрочное сотрудничество компании-мейджора Sony Classical с российским коллективом само по себе уникально. Контракт на запись сразу трех самых известных опер Моцарта в исторически информированном исполнении в Пермском оперном театре — явление, выходящее из ряда вон. Решение дирижера перезаписать всю партитуру «Дон Жуана» заново и согласие звукозаписывающей компании на это — невероятное событие в сфере музыкального бизнеса. Но оно произошло. Как и почему — исследует режиссер Кристиан Бергер. Его фильм — это поэтичное, медитативное и вдумчивое наблюдение за процессом создания одной из самых значительных работ musicAeterna «пермского периода», а также биографический портрет дирижера-бунтаря и его оркестра: сообщества соратников и единомышленников, совершающих революцию в мире музыки. Пока весь мир считает, что Пермь — это где-то там, где заканчивается Европа, дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna меняют мир классической музыки и превращают уральский промышленный город в один из крупнейших культурных центров России и Европы. Фильм Кристиана Бергера сочетает высокие журналистские стандарты с интригующим подходом к миру классической музыки и артистам. Документалист заглядывает за кулисы творческого процесса и увенчивает всю конструкцию бессмертной музыкой Моцарта.