TheatreHD: Собачье сердце

Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Федорова. Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, еще до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссер Антон Федоров предлагает свое прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра. Для Федорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и в некотором смысле неизведанным материалом. И это становится режиссерским принципом: чем более знакомым нам кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.