TheatreHD: Собачье сердце

Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Федорова. Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, еще до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссер Антон Федоров предлагает свое прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра. Для Федорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и в некотором смысле неизведанным материалом. И это становится режиссерским принципом: чем более знакомым нам кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.
- Режиссёр
- Антон Федоров
- Актёры
- Андрей Максимов, Игорь Гордин, Илья Шляга, Алла Онофер, Екатерина Александрушкина, Антон Коршунов, София Сливина, Илья Созыкин
- Продолж.
- 140 мин.
- Премьера
-
2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия, ТВ Драма