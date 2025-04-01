TheatreHD: Рахманинов-150. Мацуев, Спиваков

Денис Мацуев, Владимир Спиваков и Российский национальный молодежный симфонический оркестр в юбилейном концерте на главной сцене Московской филармонии. На открытии цикла концертов, посвященных 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, на сцене Концертного зала им. Чайковского звучат Первый и Второй концерты композитора в исполнении Дениса Мацуева. Также прозвучит знаменитая Рапсодия на тему Паганини, которая совсем не похожа на другие рапсодии в типичной для этого жанра свободной форме: Рахманинов вдохновился 24-м каприсом для скрипки соло Паганини и сочинил на его тему 24 вариации. Пианист-виртуоз, который также является арт-директором Фонда им. С.В.Рахманинова, выступает в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Спивакова. Денис Мацуев: «Сергей Рахманинов — икона не только для меня, но и для миллионов слушателей и музыкантов во всем мире. […] Любое произведение [Рахманинова] — это совершеннейший шедевр независимо от того, написано оно для фортепиано, оркестра или для голоса».