TheatreHD: Пупелль из города дымоходов

В гостях у японской сказки: очаровательный союз аниме и классического балета.

Впервые на большом экране балет, поставленный по мотивам знаменитого аниме, — трогательная, мудрая сказка «Пупелль из города дымоходов». Историю о мальчике, живущем в городе, где трубы дымят так сильно, что за ними не видно неба и звезд, и мусорном монстре, что помог ему бороться за мечту, сочинил и нарисовал японец Акихиро Нисино. Эта детская книга, увидевшая свет в 2016 году, — настоящий бестселлер. По ней снят аниме и выпущен мюзикл; она стала источником вдохновения и для Харуки Сэки, придумавшей поставить по мотивам приключений двух друзей масштабный балет. Классический балет и аниме сошлись как лед и пламень, и на выходе получился нарядный, с легким налетом экзотики, невероятно красивый, изящный и по-настоящему сказочный спектакль. Когда педагог балетного училища Харука Сэки открыла книгу с картинками авторства Акихиро Нисино, чтобы почитать сыну сказку перед сном, она вряд ли представляла себе, на пороге какого гигантского путешествия находится.

«Пупелль из города дымоходов», история о мальчике, добром мусорном монстре и звездах, не только захватила ее полностью, но и сама собой встала перед глазами полнометражным танцевальным спектаклем. Секи решила поставить его со своими учениками — и отправилась получать права. Автор, издательство, композитор фильма, костюмы — путь к спектаклю казался бесконечным. На этом пути случались радости: композитор Ко Танака, обожающий балет (в Японии, кажется, все обожают балет), вызвался написать побольше музыки, если существующей для мюзикла спектаклю не хватит. Позднее ее оркестровала дирижер Национального балета Японии Мисато Томита. Услышав музыку в исполнении оркестра, Сэки разрыдалась от счастья — это стоило всех трудностей! А трудностей было достаточно: идею поставить балет по мотивам аниме поддерживали далеко не все. Сэки пришлось бороться за свое детище и упорно идти к мечте, не обращая внимание на возмущение и протесты. Она довела спектакль до премьеры на школьной сцене аккурат накануне вторых родов. После вынужденной паузы Секи вернулась к «Пупеллю» уже в версии для профессионального театра — она стала исполнительным продюсером проекта, а за саму постановку взялись хореограф Наойя Хоман, профессиональные артисты балета и музыканты Royal Chamber Orchestra. Благодаря упорству и вере, которым, как говорит Секи, ее научили герои этой сказки, на свет появился балет, каких сейчас уже почти не ставят. В классической стилистике, сюжетный, костюмный, со множеством очаровательных деталей и действительно красивыми танцами и музыкой — и совершенно точно предназначенный для семейной аудитории. И взрослым, и детям есть о чем задуматься, о чем переживать и чему радоваться. Мир аниме и мир классического танца, встретившись благодаря одной влюбленной в балет и сказку женщине, породили на свет драгоценную шкатулку, которую так и хочется открыть, чтобы разглядеть спрятанные там сокровища. Не будем отказывать себе в этом удовольствии!