Итоги года New
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Отелло
Кино

TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Отелло

Оригинальный женский взгляд на вечную трагедию — самая изысканная из постановок россиниевского фестиваля-2022. Шекспир не был основным источником либреттиста Франческо Марии Берио, и в первых двух актах мало что указывает на что-то, выходящее за рамки обычных тропов оперы seria: тайный брак, суровый отец, коварные соперники. Даже ключевой шекспировский платок заменен любовным письмом. Только в третьем акте, с ивовой песней Дездемоны, наконец узнаешь Барда. Декорации Тициано Санти и костюмы Урсулы Патцак предлагают условно современную обстановку для вечной трагедии, а пара видеопанелей изображает сокровенные мысли персонажей. Мужское насилие над женщинами — центральное послание режиссера Розетты Кукки: мы становимся свидетелями физического нападения Яго на Эмилию, пощечины Эльмиро, когда его дочь Дездемона отказывается выходить замуж за Родриго, вспышки гнева Отелло, когда тот узнает о мнимой неверности жены. Состав исполнителей исключительно силен, особенно вокальная «пиротехника» трех главных теноров. Энеа Скала в потрясающей форме, его бронзовый, крепкий тенор — самый темный из трех, но с захватывающим squillo для трубоподобных всплесков ярости Отелло. Дмитрий Корчак (Родриго) — самый лиричный из этой троицы. Голос Антонино Сирагуза, ветерана Россини, — более тонкий инструмент, но он привнес резкую ноту в махинации Яго. Элеонора Буратто, в полном согласии с режиссерской концепцией, спела благородную Дездемону, которую, словно куклу, перекидывают друг другу соперничающие мужчины. Трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» о полководце-мавре, его коварном лейтенанте Яго и несчастной Дездемоне послужила основой не только для знаменитой оперы Верди. Король бельканто Джоаккино Россини в 1816 году также написал одноименную оперу, правда, сюжет ее отличается от шекспировского оригинала (и оперы Верди) весьма значительно. Действие происходит не в Венеции, а на Кипре, а роль Родриго сильно расширена — он так же важен для сюжета, как Отелло и Яго, из-за чего «Отелло» Россини иногда называют «оперой трех теноров».

Режиссёр
Розетта Кукки, Ив Абель
Актёры
Энеа Скала, Элеонора Буратто, Дмитрий Корчак, Антонино Сирагуза, Евгений Ставинский, Адриана Ди Паола
Продолж.
184 мин.
Премьера
2025-09-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

