TheatreHD: Курентзис. Идоменей

Тандем Питера Селларса и Теодора Курентзиса в Зальцбурге: оригинальное прочтение оперы Моцарта в контексте современных экологических и мировоззренческих проблем. В постановке Питера Селларса сверхъестественная ярость Нептуна вызвана загрязнением океана, а царем Идоменеем, собравшимся принести в жертву богам своего сына, движет эгоизм и жажда власти. Моцарт заканчивает своего «Идоменея» куртуазным балетом, Селларс завершает спектакль этническими танцами в хореографии Леми Понифасио, родившегося на Самоа. Дуэт традиционных танцовщиков с тихоокеанских островов Кирибати и Гавайи, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, — живое напоминание о том, что человечество может потерять из-за своего легкомыслия. Теодор Курентзис, управляя Фрайбургским барочным оркестром и хором musicAeterna, высвобождает энергию каждого мгновения: ярость и отчаяние беженцев, ужас насилия, боль травмы, страх перед войнами и климатическими катаклизмами прорываются сквозь прекрасную музыку Моцарта. После успешной постановки поздней оперы Моцарта «Милосердие Тита» в 2017 году Питер Селларс и Теодор Курентзис вновь встретились на Зальцбургском фестивале в 2019-м, чтобы перенести в современные реалии одну из ранних опер классика, «Идоменей». Моцарту было всего 24 года, когда он написал это визионерское произведение, которое считают первым из семи шедевров его оперного наследия. Селларс переосмысляет древнегреческий миф о силах природы и человеческих жертвоприношениях как драматическую историю об изменении климата, «дающую почву для размышлений» и «переданную весьма впечатляюще» (BR Klassik). За дирижерским пультом «Теодор Курентзис демонстрирует одержимость нового уровня со страстным вниманием к нюансам каждой музыкальной фразы и направляет действие с безудержной энергией» (Financial Times). Фрайбургский барочный оркестр «превосходит сам себя в каждом такте» и блистает точностью и элегантностью. Пермский хор musicAeterna с полным правом «можно назвать лучшим хором в мире» (Süddeutsche Zeitung). Тенор Рассел Томас, в 2017 году исполнивший в Зальцбурге роль Тита, снова поет главную партию, убедительно выражая внутренний конфликт главного героя. Лирическое сопрано из Китая Ин Фан дебютирует на зальцбургской сцене в роли Илии, и в ее отчаяние и любовные терзания верится без труда. Дополняют ансамбль Паула Муррихи в «брючной» партии Идаманта и блистательная Николь Шевалье в роли Электры: ее яростное исполнение последней арии снискало бурные аплодисменты. «Три выдающихся женских голоса» (Neue Zürcher Zeitung) превращают спектакль в музыкальную сенсацию.