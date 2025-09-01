Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 201
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 756
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 006
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 412
TheatreHD: Йонас Кауфман. Музыка кино
Кино

TheatreHD: Йонас Кауфман. Музыка кино

«Поющие под дождем», «Вестсайдская история» и «Гладиатор» — в новой программе киномузыкальных шедевров в исполнении Йонаса Кауфмана.

Песни из классических кинофильмов — страсть Йонаса Кауфмана на протяжении всей его жизни: «Я, естественно, очень восприимчив ко всем вокальным номерам, которые звучат в саундтреках по всему миру, поэтому мне было особенно приятно рыться в сокровищнице киномузыки в поисках самых красивых произведений». В программе нового концерта — популярные хиты, начиная с эпохи Веймарской республики («Я целую вашу руку, мадам» / «Ich küsse ihre Hand, Madame» 1929 года) и заканчивая саундтреком из «Гладиатора» (2000). Каждый найдет здесь свою любимую мелодию. Небольшой, но очень приятный сюрприз от любимого тенора ждет зрителей в самом конце, после титров! Не расходитесь!

Йонас Кауфман — большой поклонник кинематографа и в этом концерте впервые демонстрирует свою любовь к кино на музыкальной сцене. В своей новой программе «Музыка кино» звездный тенор исполняет лучшие песни из фильмов за всю историю его существования: песни разных эпох и жанров, от Эннио Морриконе и Ханса Циммера до классических мюзикловых хитов, таких как «Вестсайдская история» и «Звуки музыки».

Этот концерт — музыкальное путешествие по эпохе кино, захватывающее погружение в волшебство кинематографа. Программа: Н. Х. Браун, «Singin' In The Rain» из к/ф «Поющие под дождем» (фрагмент) А. Ньюмен, мелодия «XX век Фокс» Дж. Уильямс, заглавная тема из к/ф «Супермен» Ф. Лай, «Where Do I Begin» из к/ф «История любви» К. Гардель, «Por Una Cabeza» М. Жарр, «Тема Аделы» из к/ф «Поездка в Индию» Л. Бернстайн, «Maria» из мюзикла «Вестсайдская история» С. Майерс, «She Was Beautiful» из к/ф «Охотник на оленей» М. Стайнер, музыка из к/ф «Унесенные ветром» Н. Рота, «What Is A Youth» из к/ф «Ромео и Джульетта» И. Аронсон, «The Loveliest Night of the Year» Н. Рота, «I tre suonatori e il Matto sul filo» Н. Х. Браун, «Singin' In The Rain» из к/ф «Поющие под дождем» Р. Эрвин, «Ich küsse Ihre Hand, Madame» из к/ф «Целую Вашу руку, мадам» Б. Тиле, «What A Wonderful World» Х. Циммер, Л. Джерард, «Nelle tue mani (Now We Are Free)» из к/ф «Гладиатор» Б. Кемпферт, «Strangers in the Night» Р. Роджерс, «You'll Never Walk Alone» из мюзикла «Карусель»

Режиссёр
Бернхард Фляйшер
Актёры
Йонас Кауфман
Продолж.
74 мин.
Премьера
26 ноября 2025 в России
Возраст
6+

