Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 501
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 526
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 560
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 718
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
TheatreHD: Эгон Шиле. Автопортрет
Кино

TheatreHD: Эгон Шиле. Автопортрет

Палитра жизни. Танцевальная фантазия по мотивам биографии и творчества великого художника. Великий экспрессионист, художник Эгон Шиле прожил всего 28 лет. Но за свои неполные тридцать Шиле успел многое: и жил страстно, и творил страстно. Стиль его творчества, фрагменты его биографии, мир и люди, его окружавшие, стали основой для очень необычной пластической, танцевальной работы. Поставленный чешским хореографом Яном Кодетом в садах Чески-Крумлова уличный атмосферный спектакль «Эгон Шиле, автопортрет» поражает и невероятной изобретательностью, и изяществом метафор, и деликатностью рассказа о непростой истории художника. Ни одно место не вдохновляло Эгона Шиле больше, чем Чески-Крумлов, потрясающая архитектурная жемчужина и один из красивейших исторических городов Европы. Знакомый с родным городом матери по детским каникулам, Шиле на некоторое время приехал сюда после окончания Венской академии, сбежав от венской богемной жизни, чтобы именно здесь положить начало развитию своего особого стиля. Поставленный в исключительном вращающемся театре в барочных садах Чески-Крумлова, этот спектакль хореографа Яна Кодета для South Bohemian Theatre (Jihočeské divadlo) чтит жизнь и творчество великого художника. Хореография, декорации и дизайн костюмов черпают вдохновение из тем и цветов картин Шиле, создавая удивительный эффект. Фрагменты биографии Шиле проносятся перед зрителями, пока зрительный зал вращается вокруг действия: «Зрители сидят на движущейся карусели, перед которой появляются — и исчезают — различные фрагменты воспоминаний, как незаконченные строки, где настроение, которое сложно описать словами, пронизывает чувства. То, что связывает повествование, — это не история или хронология, а пронзительное признание чувств всей жизни.

Режиссёр
Ян Кодет
Продолж.
79 мин.
Премьера
2025-10-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Балет, ТВ Драма

