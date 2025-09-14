Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
28°
Пнд, 01
26°
Втр, 02
18°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.50 / 82.80 31/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.50 31/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
7 часов назад
844
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
2 024
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
965
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

TheatreHD: Арена ди Верона. Богема

Витторио Григоло и заснеженный Париж — на жаркой итальянской сцене. Магический ансамбль дивных оперных голосов (Витторио Григоло, Джулиана Григорян, Лука Микелетти, Элеонора Беллоччи и Александр Виноградов) теплым августовским вечером переносит нас в один из самых знаменитых рождественских вечеров в истории театра — в сочельник «Богемы». Сложно представить новую оригинальную постановку этой оперы, но ещё сложнее воссоздать камерное чердачное помещение на огромной сцене Арена ди Верона и передать холод парижской зимы в разгар итальянского лета. И эту миссию взяли на себя знаменитый телевизионщик, режиссер-дебютант Вероны Альфонсо Синьорини, и сценограф Хуан Гильермо Нова. Его декорации, явный оммаж великим постановкам Франко Дзеффирелли и Уго де Ана, верны эпохе, а сцена — словно оживающая картина: внутри прозрачной конструкции вспыхивает яркий Париж XIX века, изображенный в мельчайших деталях, с бытовыми сценами, вдохновленными дагерротипами и литературными произведениями той эпохи. В честь столетия со дня смерти Пуччини на Арена ди Верона возвращается прекрасный традиционный спектакль Альфонсо Синьорини, который тщательно следует сюжету и одновременно раскрывает обычно скрытые от глаз подробности жизни персонажей и парижских реалий, в которых они живут. Сценография Хуана Гильермо Нова дополняет параллельно развивающиеся сюжетные линии оперы — взгляд зрителя скользит от мансарды Рудольфа и его друзей к квартирке Мими и ее повседневной жизни. Во втором действии сцена превращается в тщательную реконструкцию мира XIX века, от исторических костюмов до индивидуальных деталей, создающих настоящую «живую картину».

Режиссёр
Альфонсо Синьорини, Даниель Орен
Актёры
Витторио Григоло, Джулиана Григорян, Лука Микелетти, Элеонора Беллоччи, Александр Виноградов
Продолж.
122 мин.
Премьера
2025-09-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен
Кино
Она сказала «Да!»
Кино
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Кино
Семейный призрак
Кино
Гризли
Кино
Идентификация