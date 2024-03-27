Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 92.22 0.24 20/03
ЦБ EUR 100.1 -0.14 20/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
5 683
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
7 841
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 384
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
10 134
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Театр в кино: Женитьба Фигаро
Кино

Театр в кино: Женитьба Фигаро

Спектакль Московского драматического театра им. А.С.Пушкина. В постановке Евгения Писарева классическая комедия положений стала настоящим праздником театра: красивые декорации и костюмы, обаятельные герои, сложносплетенные интриги и обязательный счастливый финал! Талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя.

Режиссёр
Евгений Писарев
Актёры
Сергей Лазарев, Александр Арсентьев, Анна Бегунова, Виктория Исакова, Валерия Елкина, Ирина Бякова, Александр Матросов, Андрей Сухов, Николай Кисличенко, Александр Анисимов, Олег Пышненко, Олег Греков
Продолж.
172 мин.
Премьера
2024-03-27 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Кино
Баба-яга спасает мир
Кино
Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй
Кино
Три богатыря и Пуп земли
Кино
Бременские музыканты
Кино
Мастер и Маргарита
Кино
Лед-3
Кино
Супер Крылья. Фильм
Кино
Я — медведь
Кино
Летучий корабль
Кино
Онегин
Кино
В Арктику