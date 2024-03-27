Театр в кино: Женитьба Фигаро

Спектакль Московского драматического театра им. А.С.Пушкина. В постановке Евгения Писарева классическая комедия положений стала настоящим праздником театра: красивые декорации и костюмы, обаятельные герои, сложносплетенные интриги и обязательный счастливый финал! Талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя.
- Режиссёр
- Евгений Писарев
- Актёры
- Сергей Лазарев, Александр Арсентьев, Анна Бегунова, Виктория Исакова, Валерия Елкина, Ирина Бякова, Александр Матросов, Андрей Сухов, Николай Кисличенко, Александр Анисимов, Олег Пышненко, Олег Греков
- Продолж.
- 172 мин.
- Премьера
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2024-03-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия, ТВ Драма