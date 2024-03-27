Театр в кино: Женитьба Фигаро

Спектакль Московского драматического театра им. А.С.Пушкина. В постановке Евгения Писарева классическая комедия положений стала настоящим праздником театра: красивые декорации и костюмы, обаятельные герои, сложносплетенные интриги и обязательный счастливый финал! Талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя.