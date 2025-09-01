Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.00 / 81.40 09/11 07:00
Нал. EUR 94.09 / 96.00 09/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 177
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 204
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 974
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Театр в кино: Воскресение

Спектакль Никиты Кобелева по мотивам романа Л.Н.Толстого. Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Впрочем, и сам Толстой на начальном этапе работы над романом, думал о том, чтобы «соединить в нем все свои замыслы», в числе прочих упоминая и эти сочинения. Подход Никиты Кобелева к классическим текстам отличает пристальное внимание к смыслам произведения, режиссёр ищет не иллюстративного, но содержательного соответствия мыслям и идеям автора. Для Кобелева всегда важно актуальное звучание текста, то, как он резонирует с залом здесь и сейчас.

Лев Толстой — из тех авторов, к творчеству которых Александринский театр неоднократно обращался на разных этапах своей истории. В 1891 году здесь впервые на профессиональной сцене была поставлена пьеса «Плоды просвещения» (1890), к которой театр впоследствии возвращался (в том числе в 1907 году Евтихий Карпов поставил ее к 55-летию литературной деятельности Л.Н.Толстого). В 1895 году сразу после снятия цензурного запрета была представлена пьеса «Власть тьмы» (1886). Выдающийся режиссер и реформатор театра Всеволод Мейерхольд дважды ставил Толстого в Александринском: в 1911-м — «Живой труп», в 1918-м — драму «Петр Хлебник». Последний роман Толстого «Воскресение» (работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год) впервые поставлен в Александринке, в январе 2024 года премьера прошла на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда, в мае этого же года спектакль переведен на Основную сцену.

В романе Толстого, который воссоздает широкую панораму русской жизни конца XIX века, режиссера прежде всего интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова: «Для меня в романе было важно увидеть, „вскрыть“ внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить? Нехлюдов старается облегчить участь девушки, которую когда-то обесчестил. Встречает ее случайно на суде. Прозревает и понемногу меняется. Он попадает в жизнь, которая была ему непривычна, которую он не знал. Воскресение — если говорить просто, это восстание из тела. Человек из горизонтальной жизни, в которой он был в богатстве и пресыщенности, пробуждается и открывается для жизни иной, ищет смысл для себя, то ради чего жить. Он знакомится с другой Россией, которую не знал, не видел. Пытается разобраться, где он, с кем он, кто он. Понять, что правильно, что неправильно». В спектакле звучат фрагменты произведений Анджело Бадаламенти, Саймона Грина, Зака Кондона, Онра, Рюити Сакамото, Фредерика Шопена.

Режиссёр
Никита Кобелев
Актёры
Тихон Жизневский, Мария Лопатина, Игорь Волков, Елена Немзер, Мария Кузнецова, Ольга Белинская, Александра Большакова, Алиса Горшкова, Андрей Матюков, Иван Трус, Валентин Захаров, Анна Селедец, Иван Супрун, Анна Величко, Иван Жуков
Продолж.
147 мин.
Премьера
18 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Детка на драйве
Кино
Оболочка
Кино
Шелби-Оукс. Город-призрак
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 188. Сказочный поход
Кино
Танго темной лошадки
Кино
Похищенная
Кино
Россия, я люблю тебя
Кино
Сентиментальная ценность
Кино
Попутчики
Кино
Голосовой помощник
Кино
Новая волна
Кино
Мой сын