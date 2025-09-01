Театр в кино: Воскресение

Спектакль Никиты Кобелева по мотивам романа Л.Н.Толстого. Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Впрочем, и сам Толстой на начальном этапе работы над романом, думал о том, чтобы «соединить в нем все свои замыслы», в числе прочих упоминая и эти сочинения. Подход Никиты Кобелева к классическим текстам отличает пристальное внимание к смыслам произведения, режиссёр ищет не иллюстративного, но содержательного соответствия мыслям и идеям автора. Для Кобелева всегда важно актуальное звучание текста, то, как он резонирует с залом здесь и сейчас.

Лев Толстой — из тех авторов, к творчеству которых Александринский театр неоднократно обращался на разных этапах своей истории. В 1891 году здесь впервые на профессиональной сцене была поставлена пьеса «Плоды просвещения» (1890), к которой театр впоследствии возвращался (в том числе в 1907 году Евтихий Карпов поставил ее к 55-летию литературной деятельности Л.Н.Толстого). В 1895 году сразу после снятия цензурного запрета была представлена пьеса «Власть тьмы» (1886). Выдающийся режиссер и реформатор театра Всеволод Мейерхольд дважды ставил Толстого в Александринском: в 1911-м — «Живой труп», в 1918-м — драму «Петр Хлебник». Последний роман Толстого «Воскресение» (работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год) впервые поставлен в Александринке, в январе 2024 года премьера прошла на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда, в мае этого же года спектакль переведен на Основную сцену.

В романе Толстого, который воссоздает широкую панораму русской жизни конца XIX века, режиссера прежде всего интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова: «Для меня в романе было важно увидеть, „вскрыть“ внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить? Нехлюдов старается облегчить участь девушки, которую когда-то обесчестил. Встречает ее случайно на суде. Прозревает и понемногу меняется. Он попадает в жизнь, которая была ему непривычна, которую он не знал. Воскресение — если говорить просто, это восстание из тела. Человек из горизонтальной жизни, в которой он был в богатстве и пресыщенности, пробуждается и открывается для жизни иной, ищет смысл для себя, то ради чего жить. Он знакомится с другой Россией, которую не знал, не видел. Пытается разобраться, где он, с кем он, кто он. Понять, что правильно, что неправильно». В спектакле звучат фрагменты произведений Анджело Бадаламенти, Саймона Грина, Зака Кондона, Онра, Рюити Сакамото, Фредерика Шопена.