Театр в кино: Спящая красавица

Новое дыхание старой сказки: возвращение сценографии великого Симона Вирсаладзе к 249-му сезону Большого театра.

Один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Чайковского и Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, чей поцелуй способен вернуть из вечного сна. В Большом театре спектакль идет в редакции Юрия Григоровича, с 2024 года вновь с непревзойденной сценографией и костюмами Симона Вирсаладзе, постоянного соавтора Григоровича в Большом.

«Спящая красавица» — балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной простенькой сказки можно создать такую феерию. Но гений Чайковского и талант хореографов, в разные годы что-то добавлявших к первой редакции, говорит о том, что феерия возможна. Феи наделяют маленькую принцессу множеством чудесных качеств, но не могут защитить ее от испытаний. Что за сказка без испытаний? Главное, что конец у сказки счастливый: принцесса найдет свое счастье; злая, хоть и невероятно харизматичная фея будет наказана, а на свадьбе станцуют самые любимые герои сказок.