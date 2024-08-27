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Театр в кино: Спящая красавица

Новое дыхание старой сказки: возвращение сценографии великого Симона Вирсаладзе к 249-му сезону Большого театра.

Один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Чайковского и Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, чей поцелуй способен вернуть из вечного сна. В Большом театре спектакль идет в редакции Юрия Григоровича, с 2024 года вновь с непревзойденной сценографией и костюмами Симона Вирсаладзе, постоянного соавтора Григоровича в Большом.

«Спящая красавица» — балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной простенькой сказки можно создать такую феерию. Но гений Чайковского и талант хореографов, в разные годы что-то добавлявших к первой редакции, говорит о том, что феерия возможна. Феи наделяют маленькую принцессу множеством чудесных качеств, но не могут защитить ее от испытаний. Что за сказка без испытаний? Главное, что конец у сказки счастливый: принцесса найдет свое счастье; злая, хоть и невероятно харизматичная фея будет наказана, а на свадьбе станцуют самые любимые герои сказок.

Режиссёр
Юрий Григорович, Валерий Гергиев
Актёры
Алексей Лопаревич, Анастасия Меськова, Артем Овчаренко, Елизавета Кокорева, Мария Виноградова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич, Клим Ефимов, Маргарита Шрайнер, Мария Кошкарева
Продолж.
180 мин.
Премьера
2024-09-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет

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