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Театр в кино: Снежная королева

Постановка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. «Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского станет сказочным танцевальным воплощением классического сюжета, — делится своим замыслом хореограф-постановщик Максим Севагин. — Поставить это произведение было моей детской мечтой, и я вынашивал идею создания балета более десяти лет. Сказка Андерсена — невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству». В своем балете хореограф остается верен сюжетной линии литературного источника — истории Кая и Герды. В качестве музыкальной основы своего произведения Максим Севагин выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского, став продолжателем традиций театра и знаменитого хореографа Владимира Бурмейстера, поставившего в 1961 году оригинальный балет «Снегурочка» на основе сказки А.Н.Островского и авторской партитуры из музыкальных произведений Петра Ильича.

Режиссёр
Максим Севагин, Федор Безносиков, Валерий Спирин
Актёры
Елена Соломянко, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова, Артур Мкртчян, Полина Заярная, Евгений Поклитарь
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-01-25 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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