Театр в кино: Снежная королева

Постановка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. «Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского станет сказочным танцевальным воплощением классического сюжета, — делится своим замыслом хореограф-постановщик Максим Севагин. — Поставить это произведение было моей детской мечтой, и я вынашивал идею создания балета более десяти лет. Сказка Андерсена — невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству». В своем балете хореограф остается верен сюжетной линии литературного источника — истории Кая и Герды. В качестве музыкальной основы своего произведения Максим Севагин выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского, став продолжателем традиций театра и знаменитого хореографа Владимира Бурмейстера, поставившего в 1961 году оригинальный балет «Снегурочка» на основе сказки А.Н.Островского и авторской партитуры из музыкальных произведений Петра Ильича.