Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 80.50 / 80.00 11/12 18:30
Нал. EUR 93.50 / 93.80 11/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 705
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 593
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 357
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Театр в кино: Рождественская история
Кино

Театр в кино: Рождественская история

Ефим Шифрин в кукольном мюзикле по рассказу Диккенса от режиссера — лауреата «Золотой маски» Алексея Франдетти.

Спектакль Государственного академического центрального театра кукол им. С.В.Образцова (Москва). Фантастический мюзикл в куклах для всей семьи по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». В главных ролях — актер театра и кино Ефим Шифрин и заслуженный артист РФ Константин Дубичев. Режиссер — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и словно на машине времени переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо? Мы попадем в зимний Лондон XIX века и почувствуем аромат английского Рождества! Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе — огромных Призраков четырехметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене под управлением Михаила Фадеева.

Режиссёр
Алексей Франдетти
Актёры
Ефим Шифрин, Константин Дубичев
Продолж.
120 мин.
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези, Мюзикл, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Елки-12
Кино
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Кино
Танго темной лошадки
Кино
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Кино
Три кота. Путешествие во времени
Кино
Авиатор
Кино
Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца
Кино
Лысый нянь
Кино
Сожалею о тебе
Кино
Астрал: Дом № 13
Кино
Шальная императрица
Кино
Есть только МиГ