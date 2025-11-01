Театр в кино: Рождественская история

Ефим Шифрин в кукольном мюзикле по рассказу Диккенса от режиссера — лауреата «Золотой маски» Алексея Франдетти.

Спектакль Государственного академического центрального театра кукол им. С.В.Образцова (Москва). Фантастический мюзикл в куклах для всей семьи по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». В главных ролях — актер театра и кино Ефим Шифрин и заслуженный артист РФ Константин Дубичев. Режиссер — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и словно на машине времени переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо? Мы попадем в зимний Лондон XIX века и почувствуем аромат английского Рождества! Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе — огромных Призраков четырехметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене под управлением Михаила Фадеева.