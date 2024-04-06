Театр в кино: Корсар

Постановка Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля.

Грандиозная классическая редакция знаменитого «пиратского» балета с участием Олега Ивенко (Нуреев в «Белом вороне» Рэйфа Файнса). Яркий, зрелищный, похожий многослойный торт с кремом, очень динамичный спектакль Казанского театра оперы и балета — пусть и испытание, но несомненный подарок для артистов и столь же несомненная радость для зрителей. Экзотика восточного базара и роскошь дворца Сеид-паши, цветущий Оживленный сад и забавные жанровые сценки — все это является обрамлением к огромному разнообразию знаменитых классических вариаций, дуэтов и ансамблей.

Балет «Корсар» — один из шедевров классического романтического репертуара. К сюжету, основанному на одноименной поэме великого английского романтика Джорджа Байрона, неоднократно обращались композиторы и хореографы Европы еще в первой половине XIX века. В 1856 году «Корсар» был поставлен в Париже балетмейстером Жозефом Мазилье на музыку Адольфа Адана. Для этой постановки был по-новому выстроен сюжет, введены отсутствующие у Байрона персонажи. В результате трагический байроновский «Корсар» превратился в романтическую драму со счастливым финалом. Через два года после парижской премьеры «Корсар» был впервые показан в России — постановку в петербургском Большом театре осуществил Жюль Перро. Позже к этому названию неоднократно обращался Мариус Петипа, первоначально представший в качестве блестящего исполнителя главной партии в постановке Перро. Петипа умело и органично внедрил в балет сцену «Оживленный сад», которая стала хореографическим шедевром и придала балету парадность и академический размах. Романтические контрасты проступают в «Корсаре» именно при сопоставлении этой сцены с тем, что было до нее: схватки-сражения-похищения и радостное согласие, гармония кордебалета и солисток, шторм на море и атмосфера безмятежности в саду паши…

Партитура балета, созданная Аданом, в разное время дополнялась музыкой целого ряда композиторов, в том числе Лео Делиба, Риккардо Дриго, Цезаря Пуни, Людвига Минкуса, Петра Ольденбургского и других авторов; либретто балета также множество раз подвергалось изменениям. Новые хореографические редакции и версии «Корсара» появлялись и в XX веке, продолжают создаваться и сегодня.