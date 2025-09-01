Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Театр сквозь века
20 ноября в 14:00
Театр

Театр сквозь века

Рязанский ТЮЗ

Друзья, вот и настал тот долгожданный момент, когда мы можем пригласить вас на экскурсию по одному из красивейших театральных зданий России. Совсем недавно закончилась реконструкция, и мы с гордостью показываем свой театр: его историческую часть (постройки 1861-1862гг.) и ту часть, которую не видит (и не знает) зритель.

Так давайте пройдём в интерьеры 19 века, насладимся атмосферой старого театра, узнаем о его архитектурных особенностях. Затем откроем дверь в закулисную часть: зайдём в производственные цеха, увидим, с чего начинается спектакль, познакомимся с работой наших мастеров и заглянем в артистические гримуборные.

Вас ждёт рассказ о том, как сочетаются вековые традиции и современные технологии, о выдающихся людях, связанных с ТЮЗом, и событиях, мало известных непосвящённым.

Экскурсию для вас проведут артисты нашего театра, авторы проекта Анна и Илья Комаровы.

Руководитель проекта — почётный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина.

Продолжительность 1 час 15 минут

Возраст
12+