Театр сквозь века

Друзья, вот и настал тот долгожданный момент, когда мы можем пригласить вас на экскурсию по одному из красивейших театральных зданий России. Совсем недавно закончилась реконструкция, и мы с гордостью показываем свой театр: его историческую часть (постройки 1861-1862гг.) и ту часть, которую не видит (и не знает) зритель.

Так давайте пройдём в интерьеры 19 века, насладимся атмосферой старого театра, узнаем о его архитектурных особенностях. Затем откроем дверь в закулисную часть: зайдём в производственные цеха, увидим, с чего начинается спектакль, познакомимся с работой наших мастеров и заглянем в артистические гримуборные.

Вас ждёт рассказ о том, как сочетаются вековые традиции и современные технологии, о выдающихся людях, связанных с ТЮЗом, и событиях, мало известных непосвящённым.

Экскурсию для вас проведут артисты нашего театра, авторы проекта Анна и Илья Комаровы.

Руководитель проекта — почётный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина.

Продолжительность 1 час 15 минут