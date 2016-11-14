Там, на неведомых дорожках

В зачарованном мире, где оживают сказки Александра Сергеевича Пушкина, а судьбы переплетаются на неведомых дорожках, театр-студия «Реплика» открывает портал в волшебство. Откуда явился Кощей Бессмертный? Какой ценой обрел он свое мрачное могущество? Это предстоит узнать Царевичу из Новь-града и прекрасной царевне из Заморского королевства. Вместе со зрителем герои пройдут сквозь тернии испытаний, чтобы найти легендарный Меч-кладенец. Готовы ли вы отправиться в это захватывающее путешествие, где реальность смешивается с вымыслом, а каждый зритель становится частью невероятной истории, когда любовь столкнется с вечным злом на «неведомых дорожках».

Режиссер: Наталья Колесникова

Хореограф: Вячеслав Григорьев

В ролях: Лиза Баранова, Иван Лёвушкин, Матвей Осинцев и другие.