«Тайна Розы» — музыкально-поэтический концерт с необыкновенной романтической атмосферой. На сцене для вас оживёт эпоха смелых рыцарей и прекрасных дам, эпоха подвигов, страсти и испепеляющей любви.

Вы услышите чарующий голос Марины Степановой, погрузитесь в глубокую чувственную поэзию Яны Чернявской — петербургского поэта, пишущего под псевдонимом «Снежный Рыцарь». Её произведения давно известны ценителям художественного слова в России и Европе. Эти произведения написаны острием клинка, в них искренность и глубина чувств, таинственность и мистика философской мысли.

Очаровательное юное дарование — Елизавета Павлова — исполнит для вас авторские песни Елены Корнеевой. Огненная поэзия Елены Корнеевой подарит вам соприкосновение с энергией Космоса, звёздный свет и чувство свободы. Её литературный псевдоним «Белый Ангел».

Бархатный баритон Алексея Еманова погрузит вас в эпоху королей и графов. В его исполнении прозвучит «Мистический реквием».

В программе для любителей прекрасного заготовлено много сюрпризов, в том числе розыгрыш призов и авторских подарков.

Перед концертом на выставке кузнеца Никиты Рязанского вы сможете увидеть эксклюзивные кованые изделия.

До концерта и после него вас ждёт профессиональная фотосессия в нашей романтической фотозоне.

Это вечер истинной любви, настоящей романтики и потрясающих впечатлений. Раскройте для себя удивительную «Тайну Розы»!