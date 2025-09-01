Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Тайна розы
30 ноября в 16:00
Театр

Тайна розы

Рязанский областной музыкальный театр

«Тайна Розы» — музыкально-поэтический концерт с необыкновенной романтической атмосферой. На сцене для вас оживёт эпоха смелых рыцарей и прекрасных дам, эпоха подвигов, страсти и испепеляющей любви.

Вы услышите чарующий голос Марины Степановой, погрузитесь в глубокую чувственную поэзию Яны Чернявской — петербургского поэта, пишущего под псевдонимом «Снежный Рыцарь». Её произведения давно известны ценителям художественного слова в России и Европе. Эти произведения написаны острием клинка, в них искренность и глубина чувств, таинственность и мистика философской мысли.

Очаровательное юное дарование — Елизавета Павлова — исполнит для вас авторские песни Елены Корнеевой. Огненная поэзия Елены Корнеевой подарит вам соприкосновение с энергией Космоса, звёздный свет и чувство свободы. Её литературный псевдоним «Белый Ангел».

Бархатный баритон Алексея Еманова погрузит вас в эпоху королей и графов. В его исполнении прозвучит «Мистический реквием».

В программе для любителей прекрасного заготовлено много сюрпризов, в том числе розыгрыш призов и авторских подарков.

Перед концертом на выставке кузнеца Никиты Рязанского вы сможете увидеть эксклюзивные кованые изделия.

До концерта и после него вас ждёт профессиональная фотосессия в нашей романтической фотозоне.

Это вечер истинной любви, настоящей романтики и потрясающих впечатлений. Раскройте для себя удивительную «Тайну Розы»!

Возраст
16+