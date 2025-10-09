Сводишь с ума

Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу?
- Режиссёр
- Дарья Лебедева
- Актёры
- Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Роза Хайруллина, Константин Мерзликин, Елизавета Хапова, Мария Кротова, Альбина Кубрикова, Эльшан Алескеров, Евгений Такуев
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
2025-10-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Романтика