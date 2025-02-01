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Свидание вслепую
24 апреля в 19:00
Театр

Свидание вслепую

ДК РГАТУ

После просмотра этого спектакля зрители выходят с желанием жить, любить и радоваться мелочам. Спектакль дает надежду людям, которые возможно уже и отчаялись наладить свою личную жизнь и забыли о таком приятном чувстве как любовь. Это про чувства, про уважение к противоположному полу и конечно же про любовь. Про любовь на кончиках пальцев. Два человека в разводе. У неё ребенок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств?! — Желание любить. Желание дарить кому-то свою любовь и о ком-то по-настоящему заботиться. «Свидание вслепую» — самый смешной спектакль про любовь, в котором говорят на взрослые темы. В ролях: Надежда Ангарская — яркая, харизматичная, талантливая актриса, которая выступала в составе команд КВН и Comedy Woman Иван Пышненко — резидент Comedy Club (ТНТ) и вице-чемпион Высшей лиги КВН (1 канал)* STAND UP комик Сергей Молчанов — Stand Up комик, который заслужил любовь своей аудитории благодаря невероятной харизме, оригинальной подаче и народному юмору. Сергей является одним из лучших Stand Up импровизаторов в России и входит в TOP 15 самых перспективных комиков страны.

Актёры
Надежда Ангарская, Иван Пышненко, Сергей Молчанов
Возраст
16+
Жанры
Комедия