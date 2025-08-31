В уморительной комедии «Свидание на четверых» нелетная погода становится началом череды смешных и трогательных событий! В гостинице провинциального города встречаются пассажиры самолета, которые не смогли вылететь из-за плохой погоды. Столичная бизнес-леди Марина решает провести ночь с любовником Артемом, успев вернуть его после прощания. Однако ее планы рушатся, когда в номер неожиданно подселяется Зоя, деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать чужие интересы. Позже к ним присоединяется ревнивый муж Зои. Каждый герой со своими эмоциями, секретами и желаниями. Эта ночь перевернет их жизни…
Актерский состав: Светлана Пермякова Анжела Кольцова/Екатерина Волкова Дмитрий Малашенко Роман Богданов/Иван Моховиков
- Режиссёр
- Светлана Пермякова
- Актёры
- Светлана Пермякова, Анжела Кольцова, Дмитрий Малашенко, Роман Богданов, Иван Моховиков, Екатерина Волкова, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Светлана Пермякова Анжела Кольцова/Екатерина Волкова Дмитрий Малашенко Роман Богданов/Иван Моховиков
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия