Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 2025 16:40
2 716
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Свидание на четверых
17 января 2026 в 19:00
Театр

Свидание на четверых

МКЦ

В уморительной комедии «Свидание на четверых» нелетная погода становится началом череды смешных и трогательных событий! В гостинице провинциального города встречаются пассажиры самолета, которые не смогли вылететь из-за плохой погоды. Столичная бизнес-леди Марина решает провести ночь с любовником Артемом, успев вернуть его после прощания. Однако ее планы рушатся, когда в номер неожиданно подселяется Зоя, деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать чужие интересы. Позже к ним присоединяется ревнивый муж Зои. Каждый герой со своими эмоциями, секретами и желаниями. Эта ночь перевернет их жизни…

Актерский состав: Светлана Пермякова Анжела Кольцова/Екатерина Волкова Дмитрий Малашенко Роман Богданов/Иван Моховиков

Режиссёр
Светлана Пермякова
Актёры
Светлана Пермякова, Анжела Кольцова, Дмитрий Малашенко, Роман Богданов, Иван Моховиков, Екатерина Волкова, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Светлана Пермякова Анжела Кольцова/Екатерина Волкова Дмитрий Малашенко Роман Богданов/Иван Моховиков
Возраст
16+
Жанры
Комедия