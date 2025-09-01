Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино

Сущность

Талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

Режиссёр
Дилан Сотерн
Актёры
Бенедикт Камбербатч, Дэвид Тьюлис, Джесси Кейв, Сэм Спрьюэлл, Винетта Робинсон, Лео Билл, Тим Плистер, Адам Бэзил, Лесли Молони, Гарри Купер, Пьер Бергман, Эрик Лампар, Клэр Картрайт, Йоаким Скарли, Мэттью Джон Райт
Продолж.
98 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Фильм ужасов, Триллер

